Bölgedeki tüm sorunların sebebi ABD'dir

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah bugğn yaptığı konuşmada bölgedeki son gelişmelere ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın Lübnan'a yaptığı yardımı ABD'nin engellemesine de işaret eden Nasrullah, "Suriye'deki bütün sonrunlar ABD'nin yaptırımları ve Sezar yasasından kaynaklanmaktadır. Lübnan halkına elektriğin ulaşmasını engelleyen büyük şeytan Amerika'ya karşı öfkenizi yükseltmelisiniz.ABD,

Irak'ın elektriğini kesmek için İran gazınının parasının ödemesini engelliyor ve İranlıların Iraklıların elektriğini kestiği söyleniyor. ABD'nin amacı, İran'ın gazı kesmesi ve ardından Irak halkına İran'ın size ne yaptığına bakın demesidir" dedi.

Nasrullah, "Yemen'deki savaşın bitmesinin önündeki en büyük engel ABD'dir. Fırat'ın doğusundaki petrol ve gaz sahalarına Suriye hükümetinin girmesine izin vermeyen, bu kaynakları talan eden ABD'dir.Sezar yasası olmasaydı, Suriye'nin savaşın etkilerinin üstesinden gelmek için yardıma ihtiyacı olmayacaktı. Bölgemizdeki temel sorun, ABD'nin tüm işlere apaçık karışmasıdır." ifadesini kullandı.

Nasrullah, "Amerika'nın Lübnan'daki büyük müdahalesinin gölgesinde, Amerikalılar bizi acı verici ve feci bir gerçekliğe götürüyor. Bazıları, Ain Al-Hilweh kampında olanlardan Hizbullah'ı sorumlu tutuyor. Ayn Halweh çatışmasından biz sorumlu değiliz, bu çatışmaya karşıyız ve çatışmanın çözümü ve sona ermesi için çalışıyoruz." ifadelerinde bulundu.