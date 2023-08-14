ABD, IŞİD'i sahaya geri döndürme niyetinde

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Lübnan'ın Siyonist Rejim'e karşı 33 Günlük Savaşı'nın 17. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada bölgedeki ve Lübnan'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Seyyid Hasan Narullah dün İran'ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'nde gerçekleştirilen terör saldırsına tepki göstererek, "Görünüşe göre ABD, IŞİD'i sahaya geri döndürme niyetindedir" dedi.

Nasrullah bu saldırıda şehit olanların ailelerine başsağlığı ve yaralılar için acil şifalar diledi.

Nasrullah konuşmasının devamında Lübnan'ın 2006 yılında Siyonist rejime karşı 33 günlük savaşındaki zaferine değinerek, " Bu savaşta ve bu 33 günde Allah'ın müminleri nasıl savunduğunu ve ilahi zafer vaadinin nasıl gerçekleştiğini gördük. 33 günde bu destanı yaratan herkese teşekkür etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Şehit Süleymani'nin bu savaşta Lübnan'ın yanında olduğunu belirten Nasrullah, "33 günlük savaş zaferinin ilahi ve tarihi bir zafer olduğunu geçtiğimiz yıllarda defalarca vurguladık; Çünkü savaşın boyutu, İsrail'e verilen destekler ve bize kurulan komploların boyutuna göre bu zafer tarihi bir zaferdi ve bu savaşın etkileri daha uzun süre devam edecek" ifadelerinde bulundu.

Nasrullah, caydırıcılık denkleminin oluşturulmasında bu savaşın etkilerine ve düşmanın direnişin gücünün farkına varmasına atıfta bulunarak, geçen yıl deniz sınırlarının çizilmesi konusunda yaşananların da bu savaşın sonuçlarından biri olduğunu söyledi.

Direnişin İsrail'in iç cephesini savaşa sokmayı başardığına dikkat çeken Nasrullah, 2006'dan sonra düşmanın stratejileri değiştiğini belirterek, " Siyonistler iç cepheyi güçlendirmek için her yıl tatbikatlar yapıyor. İç cephenin savaşa hazır olmadığı kanaatine varmışlardır. İsrail'in iç cephesindeki kayıp halka [askeri komutanlara ve siyasi yetkililere karşı] güvensizlik. İşgalciler savaşın sonuçlarını kabul etmeye istekli değiller. 33 gün süren savaşın ardından İsrail ordusunun imajı yerle bir oldu. O zamandan beri zayıflık bu rejimin ordusuna nüfuz etti" diye kaydetti.