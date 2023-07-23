Nasrullah'tan İsveç hükümetine sert uyarı

Hizbullah'ın düzenlediği bir programa video konferans aracılığıyla katılan Nasrullah, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in hedef alınmasına tepki gösterdi.

Seyyid Hasan Nasrullah, son günlerde Kur'an-ı Kerim'i savunmak için yapılan tüm çalışmaları övgüyle karşıladı.

Hasan Nasrullah, ''İsveç hükümeti Kur'an-ı Kerim'e hakaret yolunu devam ederse İslam ve Müslümanlarla savaşan ülkeler listesinde yer alacaktır. İsveç hükümetine bunun ne anlama geldiği kounsunda araştırma yapmasını tavsiye ediyorum.'' dedi.

İsveç ve Danimarka'nın Müslümanlardan özür dilemesi gerektiğini vurgulayan Nasrullah, "Bu hükümetlerin sırf özür dilemesi de yeterli değil, onlar bu çirkin davranışlara son vermeli." ifadesini kullamdı.

Hasan Nasrullah ayrıca İsveç ile diplomatik ve ekonomik ilişkilerin kesilmesini talep etti.