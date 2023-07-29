Nasrullah Filistin halkına desteğini yineledi

Lübnan halkı Muharrem Ayı münasebeti ile yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte Danimarka ve İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yapılan saygısızlık protesto edildi.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah Lübnan'da düzenlenen Aşura etkinliğinde bir konuşma yaptı.

Danimarka ve İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa değinen Nasrullah "Kuran-ı Kerim'e yönelik yapılacak her türlü saygısızlığa müsamaha göstermeyen bir halk olduğumuzu tüm dünyanın anlaması gerekiyor" dedi.

Nasrullah Sözlerinin devamında " Danimarka'da Kuran-ı Kerim'e yönelik hakaret tüm dünya Müslümanlarına yapılan bir saygısızlıktır ve tüm ülkelerin dışişleri bakanları bu konu ile ilgili kararlar alması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Filisitin'deki son gelişmelere değinen Nasrullah Filsitin halkına desteğini yineledi.

Yemen'deki ateşkesin yetersiz olduğunu söyleyen Nasrullah" Yemen'e yönelik saldırganlığın ve kuşatmanın durdurulması ve bu ülkenin normal bir hayata döndürülmesi Yemen halkının hakkıdır" açıklamasını yaptı.