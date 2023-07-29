Hasan Nasrullah gündemi konuştu

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah dün akşam Aşura gecesi münasebeti ile bir konuşma yaptı.

Suriye'de gerçekleşen terör saldırısını değerlendiren Nasrullah, "Tekfirci teröristlerin amacı belli ama amaçlarına ulaşamayacaktır" dedi.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, yoksulluğun Batı ülkelerine sıçradığını ve bugün binlerce göçmenin denizlerde can verdiğini ve dünyada tarihinde eşi benzeri olmayan adaletsizliğin ve zulmün hüküm sürdüğünü söyledi.

Nasrullah sözlerinin devamında "Filistin'de, Yemen'de, Bahreyn'de ve tüm dünyadaki mazlumları savunmak için yürüyüş düzenleyeceğiz" ifadesini kullandı.