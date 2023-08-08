  1. Ekonomi
8 Ağu 2023 10:19

İran: Çok taraflılığa doğru ilerlemek için her türlü yardıma hazırız

İran: Çok taraflılığa doğru ilerlemek için her türlü yardıma hazırız

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Bakan Yardımcısı İran ve BRICS konferansı sırasında yaptığı konuşmada, İran’ın çok taraflılığa doğru ilerlemede her türlü yardımı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

İran ve BRICS konferansı bugün Tahran'da Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlendi.

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi bu toplantıda yaptığı konuşmada, “BRICS'in diğer ülkelerle işbirliğindeki rolünü artıracağından şüphemiz yok” dedi.

Seferi, “BRICS ülkelerinde uluslararası sistemde toplanan yetenekler, BRICS'e özel bir yer kazandırmıştır” ifadesini kullandı.

BRICS enerji piyasasının çok önemli olduğunu belirten Seferi, “İran'a yönelik acımasız yaptırımlara rağmen ülkemizin çok fazla potansiyele ve kapasiteye sahiptir. Bu yüzden bugünkü panellerinde bu kapasiteleri konuşacağız” ifadelerinde bulundu.

Seferi, İran’ın çok taraflılığa doğru ilerlemede her türlü yardımı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

News Code 1910850

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