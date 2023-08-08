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8 Ağu 2023 08:33

İran ve Ermenistan güvenlik yetkilileri görüştü

İran ve Ermenistan güvenlik yetkilileri görüştü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan telefonda görüştü.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve ekonomik ilişkiler dahil olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ahmediyan bölgede sürdürülebilir barışın tesisi için İran'ın tam desteğini ilan ederek, diplomasi ve diyaloğun ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları ve çatışmaları sona erdirmek için en iyi seçenekler olduğunu belirtti.

News Code 1910844

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