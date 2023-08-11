İran Meclis Başkanı’ndan Lübnanlı mevkidaşına davet 

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Vahid Celalzade, Beyrut temasları kapsamında dün Lübnan Meclisi Başkanı Nebieh Berri ile görüştü.

Arap medyasına göre; görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra gündemdeki bölgesel ve uluslararası konuları ele alındı.

Beyrut ziyareti hakkında konuşan Celalzade, Lübnanlı yetkililer ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Celalzade, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın gönderdiği davet mektubu Nebih Berri’ye sunduklarını bildirdi.

Celalzade ayrıca, ''Lübnan yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde, İran İslam Cumhuriyeti'nin direniş, düşman İsrail ile mücadele ve ekonomik kriz konularında Lübnan ve halkına tam destek verdiğini vurguladıkç'' dedi.