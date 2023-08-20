İran Meclis Başkanı'ndan ABD'ye uyarı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, meclisin bugünkü açık oturumu öncesi yaptığı konuşmada, İran'daki 1953 darbesinin yıl dönümüne değinerek, “İran halkının iradesi düşmanların oyunlarını bozmuş ve ülkenin silahlı kuvvetleri, Devrim Muhafızları ve İran Ordusu, millet iradesine dayanarak ülkenin düşmanlarını hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

Galibaf, “ABD dünyadaki Amerikan karşıtı eylemlerin, ABD yönetiminin dünyadaki masum uluslara karşı canice davranışının doğrudan bir sonucu olduğunu biliyor” ifadesini kullandı.

Galibaf, “İran milleti uyanıktır ve İran'ın bir daha dünyadaki zorbaların arka bahçesi olmasına asla izin vermeyecektir” ifadelerinde bulundu.