Tuzla’da patlama: 1 ölü, 1 yaralı

TSİ 10.30 sıralarında Tuzla Tersanesi'nde bulunan bir geminin atık deposunda, iddiaya göre, gaz sıkışmasına bağlı patlama oldu.

TRT'ye göre; İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevkedildi.

Atık deposunda çalışma yapan 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri hafif yaralandı. Yaralı işçi ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri patlamayla ilgili inceleme başlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın patlamaya ilişkin açıklamasında şu sözler yer aldı:

"Tuzla Kıran Tersanesi’nin kuru havuzunda bulunan 'Sea Princess' isimli tankerin slop tankında ilk belirlemelere göre gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelmiştir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'müze ait ŞARK isimli römorkörümüz ivedilikle bölgeye yönlendirilmiştir. Olayla ilgili tahkikat geniş çaplı olarak başlatılmıştır."