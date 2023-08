IndieWire seçti: Listede İran'dan da bir film var

ABD merkezli en önemli çevrimiçi sinema yayınlarından IndieWire, 21 sinema eleştirmeninin görüşlerine başvurarak 80'lerin en iyi 100 filmini belirledi.

Spike Lee'nin yönettiği 1989 yapımı Do the Right Thing (Doğruyu Seç) en fazla eleştirmen tarafından listeye girerek birinci sırada yer aldı.

Listede İranlı ünlü yönetmen Abbas Kiyarüstemi’nin 1987 yapımı filmi ''Arkadaşımın Evi Nerede?'' 18. sırada yer aldı.

Filmin özeti şöyle:

''8 yaşındaki Ahmed, yanlışlıkla sıra arkadaşı Muhammed’in defterini alır. Defteri ona vaktinde geri götüremezse, arkadaşı ciddi bir ceza alma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu durum içine dert olan Ahmed, Muhammed’in evini bulmak için türlü badireler atlatır.''