  1. Kültür
22 May 2023 16:35

"Abbas Kiyarüstemi ile söyleşiler" ismli kitap Türkçe'ye kazandırıldı

"Abbas Kiyarüstemi ile söyleşiler" ismli kitap Türkçe'ye kazandırıldı

Dünyaca ünlü İranlı yönetmen Abbas Kiyarüstemi'nin özel hayatını ve sinema ile ilgili düşüncelerini anlatan kitap Türkçe'ye kazandırıldı.

Dünyaca ünlü İranlı yönetmenin özel hayatını ve sinema ile ilgili düşüncelerini anlatan "Abbas Kiyarüstemi ile söyleşiler" isimli kitap Mehmet Akif Koç tarafından Türkçe'ye kazandırıldı. Kitapta Kiyarüstemi ile yapılan söyleşiler yer almaktadır.

Türk çevirmen Koç, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sinemanın büyük ismi Abbas Kiyarüstemi ile vefatından hemen önce 2015-16'da yapılan, sinemaya, kültüre ve topluma dair bu derinlikli nehir söyleşi artık Türkçede.

çevirmenlik hayatımın en güzel meyvelerinden biri oldu." ifadelerini kullandı.

Abbas Kiyarüstemi kimdir?

Dünyadaki birçok eleştirmen ve film yapımcısı tarafından en tanınmış İranlı yönetmen olarak kabul edilen Abbas Kiyarüstemi, 1970 yılından bu yana yapmış olduğu filmlerle İran Sineması’nın uluslararası alanda tanınmasını ve kabul görmesini sağlayan yöntemlerden biridir. Kiyarüstemi 2016'da Paris'te hayatını kaybetti.

News Code 1909416

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