İran ve Brezilya dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek artmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, “Temasların artmasıyla birlikte iki ülke arasındaki işbirliğinin daha fazla gelişmesine zemin sağlanır” dedi.

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira da İran ve Brezilya'nın ekonomik ve ticari alandaki yüksek kapasitesinin önemini vurgulayarak, ülkesinin İran’la işbirliğini geliştirmekten yana olduğunu belirtti.

Mauro Vieira Güney Afrika'da yapılacak BRICS toplantısının da ele alındığı görüşmede, BRICS'in uluslararası ilişkilerde artan önemini vurgulayarak, İran’ın, BRICS’in hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olacak yüksek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.