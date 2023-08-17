Emir Abdullahiyan Suudi Arabistan'a gitti

İran Dışişleri Bakanı resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

Bakan Emir Abdullahiyan Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı tarafından karşılandı.

Emir Abdullahiyan’ın bir gün sürecek Riyad ziyareti sırasında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüşeceği bildirilmişti.

Emir Abdullahiyan geçenlerde yaptığı açıklamda yakında Riyad’ı ziyaret edeceğini ve İran'ın Riyad'daki yeni büyükelçisinin de bu ziyarette kendisine eşlik edeceğini belirtmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, 17 Haziran’da başkent Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bir araya gelmişti.

Irak ve Umman'ın ev sahipliğinde 2021'de müzakerelere başlayan Riyad ve Tahran, 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.