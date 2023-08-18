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18 Ağu 2023 17:00

Emir Abdullahiyan Bin Selman ile görüşmesini değerlendirdi

Emir Abdullahiyan Bin Selman ile görüşmesini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesini değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesini değerlendirdi.

Bakan Emir Abdullahiyan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Cidde'de 90 dakikalık samimi, samimi, komşuluk politikasına dayalı faydalı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

İki ülkenin liderlerinin iradesiyle her alanda istikrarlı ikili ilişkilere  vurgu yapıldı.

Bölgede 'herkes için güvenlik ve kalkınma' konusunda hemfikiriz."
 

News Code 1911040

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