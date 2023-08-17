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17 Ağu 2023 15:08

İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları görüştü

İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları görüştü

Resmi temaslar kapsamında Riyad'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.

Resmi temaslar kapsamında Riyad'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son meseleler ele alındı. 

Emir Abdullahiyan geçenlerde yaptığı açıklamda yakında Riyad’ı ziyaret edeceğini ve İran'ın Riyad'daki yeni büyükelçisinin de bu ziyarette kendisine eşlik edeceğini belirtmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, 17 Haziran’da başkent Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bir araya gelmişti.

News Code 1911030

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