Emir Abdullahiyan ile Muhammed bin Selman görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bu ülkenin Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Taraflar bu görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel meseleler hakkında istişarelerde bulundu.

Emir Abdullahiyan bu görüşmede İran'ın Suudi Arabistan ve bölge ülkeleri ile ilişkileri geliştirme iradesine değinerek, "İran ve Suudi Arabistan, siyasi, ekonomik, ticari, ulaşım, bilim ve teknoloji, kültürel valanlar da dahil olmak üzere kapsamlı işbirliğini geliştirerek bölge için daha fazla büyüme ve refah sağlayabilir." dedi.

İran ve Suudi Arabistan'ın bölge ve İslam dünyasındaki yerine ve rolüne değinen Emir Abdullahiyani Filistin ve Kudüs meselesini İslam dünyasının ana meselesi olarak nitelendirdi ve Siyonist rejimi herkes için tehdit olarak değerlendirdi.

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman da Suudi Arabistan Kralı'nın selamlarını Yüce Devrim Lideri Ayetullah Hamanei ve Cumhurbaşkanı Reisi'ye ileterek, "Suudi Arabistan'ın İran'la ilişkilere bakış açısı stratejik ve Riyad'ın bu konuda ciddi bir kararlılığı var." dedi.

Muhammed bin Selman İran Cumhurbaşkanı'nı Suudi Arabistan'ı ziyaret etmeye davet ederek, "İki ülke liderlerinin görüşmesi ikili vekapsamlı ilişkilerin gelişmesi ve derinleşmesi üzerinde önemli etkileri olacaktır." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı resmi temaslarda bulunmak üzere dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

Emir Abdullahiyan Riyad ziyareti sırasında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.

Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği ziyareti sırasında ayrıca Riyad'daki İran Büyükelçiliğini ziyaret etti.