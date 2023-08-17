Emir Abdullahiyan: Filistin'i desteklemeye devam edeceğiz

Resmi temaslarda bulunmak üzere Riyad'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan bir araya geldi.

İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bin Ferhan "Bu görüşmede Sayın Amir Abdullahian'a Suudi Arabistan'ın İran ile ilişkilerini geliştirmekte kararlı olduğunu söyledim."dedi.

Bakan Emir Abdullahiyan ise "Riyad'da verimli ve önemli görüşmeler yaptığımız için mutluyuz" ifadesini kullandı.

Emir Abdullhiyan sözlerinin devamında"İki ülke ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olacak önemli ve temel belgelerin Tahran ve Riyad büyükelçiliklerinin gündemine alınması konusunda ortak karara vardık. Bu toplantıda ikili ve çok taraflı işbirliği ile ticari iş birliğini ele aldık. Bu görüşmelerin İslam ümmetinin birliğine yardımcı olacaktır." açıklamasını yaptı.

İki ülke arasındaki spor işbirliğine de değinen Emir Abdullahiyan' "İki ülkenin milli futbol takımları dostluk maçı yapacak" diye konuştu.

Emir Abdullahiyan ayrıca Cumhurbaşkanı Reisi'nın Selman bin Abdülaziz'in davetini kabul ettiğini bildirdi.

Filistin meselesinin de görüşüldüğünü aktaran Emir Abdullahiyan"

Bu görüşmede iki ülkenin Filistin'i desteklemeye devam edecegi vurgulandı. Şüphesiz Siyonist Rejim, İslam aleminde ayrılık ve düşmanlık yaratma çabalarına devam edecektir. Siyonist Rejimin hareketlerini basiret ve dikkatle takip ediyoruz.