İran ve Çin dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerle uluslararası meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde Wang Yi'nin yeniden Çin Dışişleri Bakanı olarak atanmasını tebrik etti.

İran ve Çin cumhurbaşkanlarının vardığı anlaşmaların uygulanmasında kaydedilen gelişmelere değinen Bakan Emir Abdullahiyan, 25 yıllık kapsamlı işbirliği programının doğru yönde ilerlediğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri olumlu değerlendirerek, ülkesinin Güney Afrika'daki BRICS zirvesine bakış açısına ve üye genişlemesine ilişkin konulara değindi.

Wang Yi, Kuşak ve Yol girişimi ile ilgili olarak, İran'ı bu girişimin önemli bir üyesi olarak değerlendirdi ve İran’ın önümüzdeki Kuşak ve Yol toplantısında varlığını önemli olarak nitelendirdi.

Wang Yi ayrıca, Emir Abdullahiyan’ın Suudi Arabistan ziyaretinden ve Tahran ile Riyad arasındaki ilişkilerin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.