Emir Abdullahiyan Riyad'daki İran büyükelçiliğini ziyaret etti

İran Dışişleri Bakan Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği ziyareti sırasında Riyad'daki İran Büyükelçiliğini ziyaret etti.

İran'ın yeni Riyad Büyükelçisi olarak atanan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Alireza Enayeti de Suudi Arabistan ziyareti sırasında bakan Emir Abdullahiyan’a eşlik etmektedir.

Enayeti yakında büyükelçilikteki görevine başlayacak.

Suudi Arabistan'ın İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliği, 6 Ağustos itibarıyla faaliyetlerine resmen başlamıştı.

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

İran, 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Enayeti'nin Riyad Büyükelçisi olarak atandığını açıklamış ve Riyad Büyükelçiliğini 6 Haziran'da yeniden açmıştı.