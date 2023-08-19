Lavrov, Hazar ülkelerinin büyükelçileri ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan, İran, Kazakistan ve Türkmenistan'ın Moskova büyükelçileri ile görüştü.
Hazar Denizi ile ilgili geniş bir konu yelpazesi ele alınan görüşmede yakında Moskova'nın ev sahipliğinde yapılamsı beklenen Hazar Denizi Kıyısı Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı hazırlıkları tartışıldı.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Hazar’a kıyıdaş ülkeler Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve İran, Hazar’ın statüsünün belirlenmesi için müzakerelere başladı.
2018'de Kazakistan'ın Aktau kentinde düzenlenen 5. Hazar Zirvesi'nde söz konusu ülkeler, Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili anlaşmayı imzalamıştı.
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