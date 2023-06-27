  1. İran
27 Haz 2023 17:11

Rus savaş gemisi İran limanına demir attı

Rus savaş gemisi İran limanına demir attı

Rusya donanmasına ait bir savaş gemisi İran'ın kuzeyindeki Bender Enzeli Limanı'na demir attı.

İran medyası, Rusya donanmasına ait "Mahaçkale" savaş gemisinin Hazar Denizi kıyısındaki Bender Enzeli Limanı'na demir attığını bildirdi.

Rus savaş gemisinin deniz eğitimi ve spor musabakalarına katılmak amacıyla İran'a geldiği belirtildi.

News Code 1910090

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