  1. Azerbaycan
11 Eyl 2023 10:27

Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkeler bir araya geliyor

Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkeler bir araya geliyor

Hazar Denizi Yüksek Düzeyli Çalışma Grubu'nun altıncı toplantısı Türkmenistan'ın ev sahipliğinde yapılacak.

Azerbaycan'ın Aşkabat Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre; Hazar Denizi Yüksek Düzeyli Çalışma Grubu'nun altıncı toplantısı Türkmenistan'da yapılacak.

11-13 Eylül tarihlerinde Türkmenistan'ın Aşkabat kentinde yapılacak toplantıya Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan'dan heyetler katılacak.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Hazar’a kıyıdaş ülkeler Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve İran, Hazar’ın statüsünün belirlenmesi için müzakerelere başladı.

2018'de Kazakistan'ın Aktau kentinde düzenlenen 5. Hazar Zirvesi'nde söz konusu ülkeler, Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili anlaşmayı imzalamıştı.

News Code 1911500

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