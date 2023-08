Haşdi Şabi ve Irak ordusundan ortak operasyon

Erbain öncesi Irak Ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin Salahaddin vilayetinin doğusundaki bazı bölgelerde güvenliği sağlamak amacıyla ortak operasyon başlattığı belirtildi.

Haşdi Şabi liderinden 'Erbain' açıklaması

Öte yandan Haşdi Şabi Lideri Falih el-Feyyad, Erbain etkinliklerinin güvenliğinin sağlanması için güçlerinin hazır durumda olduğunu söyledi.

Feyyad, ‘’Haşdi Şabi'nin Kerbela ile çevresinde ve aynı zamanda Necef Eşref'nin güney ekseninde özel bir sorumluluğu var.’’ dedi.

Güvenlik tedbirlerine Haşdi Şabi güçlerinden 11 bin kişinin yer alacağını açıklayan Feyyad, ''Erbain güvenliği ve hizmetlerine katkı sağlamak için Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanının emirlerine uyuyoruz.’’ diye konuştu.

Safer ayının 20'sinde Kerbela'da her yıl İmam Hüseyin (a.s) ve sadık yarenlerinin şehadetlerinin 40'ı için düzenlenen merasim milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçi eşliğinde yapılmaktadır. Her yıl bu günün arifesinde, Irak'ın sınırları dünyanın farklı ülkelerinden Kerbela'ya gelen ziyaretçilerle doludur. Iraklı ziyaretçiler de ülkenin farklı noktalarından İmam Hüseyin'in (as) türbesine yürümektedirler.

Erbain yürüyüşü ne zaman başlıyor?

Birçok ziyaretçi Safer ayının16'sından (bu sene 2 Eylül) itibaren yürüyüşlerine başlıyor ama bu törenin rotası Safer'in ilk gününden (18 Ağustos) itibaren Ehlibeyt dostlarına açılacak.