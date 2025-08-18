Pezeşkiyan, Erivan'daki Gök Camii'nde namaz kıldı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bulunan ve Kafkasların en büyük camisi olarak bilinen "Gök Camii" ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Gök Camii'nde cemaatle namaz kıldı.

Hatırlanacağı gibi Erivandaki Gök Camii 1765 yılında inşa edilmiş. 1990'lı yıllarda ise İran tarafından restore edilmiş. Tarihi cami geniş bir külliyeye, 24 metre uzunluğunda minareye ve 26 tane eğitim odasına sahip. Cami, 1930'lu yıllarda Ermeni yazar Yeghishe Charents'in çağrısıyla korumaya alındı.