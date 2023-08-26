Irak'ta Haşdi Şabi'ye Erbain görevi

Irak medyasına göre; Haşdi Şabi Lideri Falih el-Feyyad, Erbain etkinliklerinin güvenliğinin sağlanması için güçlerinin hazır durumda olduğunu söyledi.

Fayyad, ‘’Haşdi Şabi'nin Kerbela ile çevresinde ve aynı zamanda Necef Eşref'nin güney ekseninde özel bir sorumluluğu var.’’ dedi.

Güvenlik tedbirlerine 11 bin kişinin katılacağını açıklayan Haşdi Şabi Lideri, ‘’Erbain güvenliği ve hizmetlerine katkı sağlamak için Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanının emirlerine uyuyoruz.’’ diye konuştu.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Erbain yürüyüşü nedir?

Erbain yürüyüşünden maksat, Ehlibeyt dostlarının çeşitli yerlerinden İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain münasebeti ile Kerbela’ya akın etmeleridir. İnsan selini andıran bu yürüyüşlere milyonlarca insan katılmaktadır. Erbain günü, Irak dışından başta İran olmak üzere Türkiye, Pakistan, Lübnan… gibi ülkelerden de çok sayıda Ehlibeyt doatları bu yürüyüşlere katılarak Erbain günü Kerbela’da hazır bulunmaktadır.

Erbain yürüyüşü ne zaman başlıyor?

Birçok ziyaretçi Safer ayının16'sından (bu sene 2 Eylül) itibaren yürüyüşlerine başlıyor ama bu törenin rotası Safer'in ilk gününden (18 Ağustos) itibaren Ehlibeyt dostlarına açılacak.