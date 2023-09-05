  1. Toplum
5 Eyl 2023 11:24

İran Emniyet Müdürü, Irak sınırında incelemelerde bulunacak

İran Emniyet Müdürü, Irak sınırında incelemelerde bulunacak

İran Emniyet Gücü Genel Müdürü Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, Mehran Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunmak üzere İlam eyaletine gitti.

İran Emniyet Gücü Genel Müdürü Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, Mehran Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunmak üzere İlam eyaletine gitti.

Tuğgeneral Radan son günlerde de İlam eyaletine ziyarette bulunmıştı.

Şu ana kadar Mehran sınırından 2 milyon 500 bin Erbain ziyaretçisi Irak'a geçti.

Safer ayının 20'sinde Kerbela'da her yıl İmam Hüseyin (a.s) ve sadık yarenlerinin şehadetlerinin 40'ı için düzenlenen merasim milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçi eşliğinde yapılmaktadır. Her yıl bu günün arifesinde, Irak'ın sınırları dünyanın farklı ülkelerinden Kerbela'ya gelen ziyaretçilerle doludur. Iraklı ziyaretçiler de ülkenin farklı noktalarından İmam Hüseyin'in (as) türbesine yürümektedirler. 

News Code 1911414

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