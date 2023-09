Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı İran-Irak sınırında

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İlam eyaletinde bulunan Mehran Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu. Tümgeneral Selami, kapıda Kerbela yolcularıyla sohbet etti.

Burada açıklamada bulunan Tümgeneral Selami, İran sınırlarında güvenlik sorunu olmadığını söyledi.

Öte yandan İlam valisi Hasan Bahramniya yaptığı açıklamda, “18 Ağustos tarihinden bu yana Mehran kapısından 1 milyon 600 bin ziyaretçi geçiş yaptı.” dedi.

Bu yıl Erbain ziyaretçilerinin yüzde 60'ının Mehran Sınır Kapısı'nı tercih etmesi bekleniyor.

Safer ayının 20'sinde Kerbela'da her yıl İmam Hüseyin (a.s) ve sadık yarenlerinin şehadetlerinin 40'ı için düzenlenen merasim milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçi eşliğinde yapılmaktadır. Her yıl bu günün arifesinde, Irak'ın sınırları dünyanın farklı ülkelerinden Kerbela'ya gelen ziyaretçilerle doludur. Iraklı ziyaretçiler de ülkenin farklı noktalarından İmam Hüseyin'in (as) türbesine yürümektedirler.