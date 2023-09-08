Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için Hindistan'a gitti

Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18'inci G20 Zirvesi'ne katılacak.

Erdoğan, zirve kapsamında "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana teması altında gerçekleştirilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacak. Ayrıca, zirveye katılan diğer ülke temsilcileriyle bir araya gelecek ve bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslarda bulunacak.

G20 Zirvesi, dünyanın en büyük ekonomilerine sahip 20 ülke ve Avrupa Birliği'nden oluşan bir grup tarafından düzenleniyor. Zirve, küresel ekonomi ve politika gündemindeki önemli konuları ele alıyor.

Erdoğan'ın Hindistan ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek açısından önemli bir fırsat olarak görülüyor.