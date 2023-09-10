Erdoğan'dan G20'de yoğun diplomasi trafiği

TRT Haber'e göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında dünya liderleriyle ikili görüşmeleri devam ediyor.

Erdoğan G20'nin ikinci gününde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye – Suudi Arabistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da görüşmede hazır bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Erdoğan daha sonra Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio ile bir araya geldi

Erdoğan, zirvenin ilk gününde Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etmişti.

Fumio’yu Erdoğan'ın konakladığı otelin girişinde Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan karşıladı.

Otelde basına kapalı gerçekleşen kabulde Fidan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Zafer Çubukçu da hazır bulundu.

Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında , Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Erdoğan, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Tek Dünya" temasıyla gerçekleştirilen günün ilk oturumunun ardından BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkiler, mevcut iş birlikleri alanlarının geliştirilmesi için atılacak adımlar ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, daha sonra Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva bir araya geldi.

Erdoğan, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Tek Dünya" temasıyla gerçekleştirilen oturumun ardından Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Brezilya ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınırken, G20 üyesi iki büyük ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Erdoğan, görüşmede, gelecek yıl G20 Dönem Başkanlığını devralacak Brezilya'ya şimdiden başarılar dileyerek, iki ülke arasında geçen sene gerçekleşen 5.6 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacminin müşterek gayretle 10 milyar dolara çıkartılabileceğini kaydetti.

Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon ile bir araya geldi

Erdoğan, ikili görüşmelerine Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol ile devam etti.

Erdoğan, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirve kapsamında Güney Koreli mevkidaşı Yoon Suk-Yeol ile bir araya geldi.

Türkiye-Güney Kore ikili ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, mevcut ilişkileri geliştirecek adımlar ile iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Erdoğan, MIKTA liderleriyle bir araya geldi

Erdoğan, zirve kapsamında, Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldi.

Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki görüşmede, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol ve Meksika Ekonomi Bakanı Raquel Buenrostro yer aldı.

Erdoğan, görüşmede, 10 yıl önce oluşturulan MIKTA'nın ortak vizyon ve değerler temelinde önemli mesafe kat ettiğini vurgularken, mevcut küresel sistemin ve uluslararası kuruluşların dünyada barış, güvenlik ve refahı güvence altına almada yetersiz kaldığının görüldüğüne işaret etti.

Erdoğan, ayrıca terörizm, İslam düşmanlığı gibi yayılan problemlerin daha adil bir dünyanın inşa edilmesi için MIKTA'nın sorumluluğunu artırdığına dikkati çekti.

Görüşmede, Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eşlik etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti

Erdoğan, MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldikten sonra, zirve kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ele alınırken Türkiye-AB diyalog mekanizmasının yeniden işletilmesi, Rusya-Ukrayna savaşı ile bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Almanya Başbakanı Scholz'a, kısa bir süre önce geçirdiği kaza nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, iki ülke arasında 2022 yılında ulaşılan 45 milyar dolarlık ticaret hacmini artırmak için enerji arzı, yenilenebilir enerji, inovasyon ve teknoloji transferleri gibi alanlarda iş birliğini güçlendirmek gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Banga'yı kabul etti

Erdoğan, zirve kapsamında bulunduğu başkent Yeni Delhi'de, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Banga'yı yeni görevi dolayısıyla kutladı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Dünya Bankası ile köklü ilişkilerinden ve "asrın felaketi" sonrası bankanın desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kabulde, Erdoğan, Dünya Bankası Grubu'nun 17 milyar dolar büyüklüğündeki üç yıllık Türkiye Fonu’nu 18 milyar dolar ilave ile 35 milyar dolara yükseltme kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Yatırımların tamamının deprem bölgesinin yeniden inşası başta olmak üzere istihdam ve üretime yönelik uzun vadeli yatırımlara dönüşeceği ifade edilen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası ile yeni dönemde iş birliklerinin derinleşeceğine inandığını söyledi.