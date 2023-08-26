Erdoğan, Çin'i ziyaret edecek

Türk medyasına göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekimde Çin ziyareti olabileceğini ifade etti.

Erdoğan 12-15 Mayıs 2017 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Geçtiğimiz ayda Çin'in yeni Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ayrı ayrı görüşmeler yapmış, görüşmelerde taraflar ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele almıştı.