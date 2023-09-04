Erdoğan ve Putin'in dosyasında ne var?

Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmenin ana gündem maddesi, Rusya'nın 17 Temmuz'da çıktığı Karadeniz Tahıl Anlaşması olacak. Görüşmede, Rusya'nın geçen hafta dile getirdiği yeni alternatifin de gündeme gelmesi olası.

Görüşmede Rusya'nın Ukrayna'yı işgali de ele alınacak. Bunların dışında Putin ve Erdoğan'ın iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli yer tutan; başta enerji, ticaret, ekonomi ve turizm gibi başlıkları ele alacak. Suriye konusunun da masada olması bekleniyor.

Fidan son iki haftada hem Rusya'yı hem Ukrayna'yı ziyaret etti

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçen iki haftada savaşan iki ülkenin de başkentine inip üst düzey görüşmeler yaptı. Dışişleri Bakanı, 25 Ağustos'ta Ukrayna, 31'inde ise Rusya'daydı. Fidan'ın bu temaslarında yine öne çıkan başlık Tahıl Anlaşması'ydı. Fidan'ın bu iki görüşmede iki tarafın da Tahıl Anlaşması'nı tekrar hayata döndürmek için görüşlerini aldığı ve ihtimalleri gündeme getirdiği düşünülüyor.

Rusya'nın alternatif formülü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın ziyaretinden bir gün önce, 30 Ağustos'ta 'Tahıl Anlaşması'na Katar'ı da içeren bir alternatif' sunmuştu.

Bu plan kapsamında Rusya'nın Katar'ın finansal desteğiyle Türkiye'ye indirimli fiyata 1 milyon ton tahıl göndermesi, daha sonra Türkiye'de işlenecek bu tahıl ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilmesi öngörülüyor.

Rusya, bunu Tahıl Anlaşması'na en uygun alternatif olarak gördüklerini belirtti. Ancak Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın öncelikli amaçlarından biri Ukrayna'nın limanlarında mahsur kalan milyonlarca ton tahılı dünyanın kalanına ulaştırmaktı.

Öte yandan Kiev'in kendisini dışarıda bırakan bir anlaşmaya tepkisi sert olabilir.

Suriye de gündemde

Zirvedeki önemli başlıklardan biri de Suriye olacak. Görüşmeni Suriye altbaşlığında normalleşmenin yanı sıra sığınmacı konusu ve YPG ile Arap aşiretler arasındaki çatışmaların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkerede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rusya Federasyonu'na ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet edeceği belirtildi.