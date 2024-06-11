Tahran, IKBY ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veriyor

Kurdistan24’e konuşan Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İran-Irak-IKBY ilişkilerini değerlendirdi.

Bakıri, “Ayetullah Reisi ve Emir Abdullahiyan'ın şehadetlerinden 10 gün sonra Irak'ı ziyaret etmesi planlanıyordu. Maalesef şehit olmaları nedeniyle ziyaret iptal edildi. Ayetullah Reisi, bizzat kendisi tarafından hazırlanan İran İslam Cumhuriyeti'nin komşuluk politikası çerçevesinde bölge ülkeleri, komşu ülkeler ve Müslüman ülkelere özel önem verdi.” dedi.

Irak-İran ilişkilerinin birçok noktada ortak çıkarlara dayandığını kaydeden Bakıri, söz konusu ilişkileri şu sözlerle anlattı:

“Ayetullah Reisi'nin dış politikasının komşuluk politikası çerçevesinde şekillenmesinde Irak'ın özel ve önemli bir konumu vardı. İran-Irak ilişkilerinin kökleri tarih, ortak medeniyet, ortak din, ortak kültür ve ortak çıkarlara dayanmaktadır. Her iki taraf için de ortak tehditler ve fırsatlar var. Dolayısıyla İran ve Irak arasında kapsamlı ve sürekli bir iş birliği sadece her iki ülkenin çıkarına değil, aynı zamanda bölgede istikrarın ve güvenliğin devamını da garanti altına alıyor. Bu nedenle İran-Irak ilişkilerinin önemi ikili ilişkilerden daha fazladır.”

Ali Bakıri, “Irak ve IKBY ile ilişkilerimiz son derece tatmin edicidir ve İran ile Irak arasındaki ekonomik ilişkilerin önemli bir kısmı artık IKBY'den gelmektedir. Gelecekte iki taraf arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda pek çok netlik var. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti, Irak ve IKBY ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem vermektedir.” diye konuştu.