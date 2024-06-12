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12 Haz 2024 13:32

Bakıri'den Irak ve IKBY'ye ziyaret

Bakıri'den Irak ve IKBY'ye ziyaret

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri'nin Bağdat, Erbil ve Süleymaniye'ye ziyarette bulunacağı açıklandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Tahran temsilcisi Nazım Debbağ, bugün yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri'nin Bağdat gezisinin ardından Cuma günü Erbil ve Süleymaniye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Ali Bakıri’nin yarın Irak’ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Kenani, Bakıri’nin Cuma günü (14 Haziran) IKBY'yi ziyaret ederek üst düzey yetkililerle bölgenin durumunu değerlendireceğini bildirdi.

Ali Bakıri, dün Kurdistan 24'e verdiği özel demeçte Tahran’ın Irak ve IKBY ile ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiğini vurgulamıştı.

News ID 1917667

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