Bakıri, BRICS+ oturumunda konuştu

Rusya'nın dönem başkanlığını yaptığı BRICS'in Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında BRICS+ oturumu Nijniy Novgorod kentinde düzenlendi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nijniy Novgorod'taki BRICS+ oturumuna 20'den fazla ülkenin dışişleri bakanları katıldı.

BRICS+ oturumunda konuşan İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, BRICS grubunun önemine değinerek, ''Gelişmekte olan dünyada ilk kez güçlü ve etkili bir ortak siyasi, ekonomik, finansal ve kültürel kimlik yaratıldı.'' dedi.

Bakıri, diğer ülkelerin de BRICS'e katılma isteğinin, sürdürülebilir çok taraflılığa dayalı yeni bir dünya düzenine olan ilginin artığını gösterdiği belirterek, ''BRICS'i genişletme fikrinin gerçeğe dönüşmesi halinde BRICS kimliğinin daha tutarlı hale geleceğine inanıyoruz.'' ifadesini kullandı.

Dünya ticaretindeki dolar hegemonyasını eleştiren Bakıri, bağımsız ülkelerin dolarsız ticaret yapmak istediğini belirtti.

Ekonomik yaptırımları "hegemonik sistemin bağımsız ülkeleri zayıflatmak için kullandığı yöntemlerden biri" olarak nitelendiren Bakıri, ''Yaptırımların, gelişmekte olan ülkelerle yakınlaşmanın ilerlemesinin önündeki temel engellerden biri olduğuna inanıyoruz.'' açıklamasını yaptı.

Bakıri, ''BRICS üyeleri arasında bağımsız bankacılık mekanizmalarının kurulması, üyelerin stratejik çıkarlarının sağlanması açısından bir zorunluluktur.'' diye konuştu.

Bakıri, yıllardır Batı'nın uyguladığı yaptırımların hedefi olan İran'ın yaptırımları delmek için direniş ekonomisi yöntemini kullandığını kaydetti.

Tahran'ın direniş ekonomisi modeli sunmaya hazır olduğunu vurgulayan Bakıri, ''İran İslam Cumhuriyeti olarak BRICS ve dost ülkelerinin tek taraflılık sisteminden bağımzsız finansal, parasal ve bankacılık bir mekanizma oluşturmayı değerlendirmesi gerektiğine inanıyoruz.'' dedi.

Ali Bakıri, Gazze'deki duruma da değinerek, şunları kaydetti:

''İşgal olduğu sürece işgale karşı mücadele inkar edilemez bir gerçektir. İran'a göre tek çözüm yolu, Filistin'de işgalciliğin koşulsuz şartsız olarak son bulması ve ardından Filistin'in kaderini belirlemek için Birleşmiş Milletler'in denetimi altında Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler dahil tüm Filistinlilerin katılımıyla referandum yapılmasıdır.''

BRICS'in oluşumu

Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, 2024'te de Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi.

30 ülkenin daha katılmaya hazır olduğu BRICS, küresel ekonomide önemli konuma sahip ve dünya düzeninde alternatif birlik olma yolunda ilerliyor.

Ekonomi ağırlıklı BRICS, gelişmekte olan ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin hakimiyetine direnç gösteren devletlere uluslararası konularda daha fazla temsil ve söz hakkının verilmesi hedefini de güdüyor.