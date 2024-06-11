Bakıri, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Pandor ile görüştü

BRICS grubunun dışişleri bakanları düzeyindeki toplantılarına katılmak üzere Rusya'de bulunan İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Ali Bakıri, Rusya’nın Nijniy Novgorod şehrinde Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile görüştü.

BRICS nedir?

Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olmasını isteyen Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin 2006'da, "BRIC" grubunu kurdu. Grup adını, bu ülkelerin İngilizce baş harflerinden alıyor. 2011'de Güney Afrika'nın da katılmasıyla grubun adı "BRICS" oldu.

Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak'ta BRICS'e katıldı.

Grubun genişletilmiş hali için herhangi bir isim açıklanmadı ama grubun adının "BRICS+" olacağı düşünülüyor.

Arjantin de gruba davet edilmişti. Ülkenin yeni cumhurbaşkanı Javier Milei BRICS'e katılmayacaklarını söyledi.

BRICS ülkeleri yıllık zirve toplantılarında kararlar alıyor.

Grup üyesi ülkeler sırayla, bir yıllığına grubun dönem başkanı oluyor.