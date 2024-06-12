Yunanistan'da korkutan depremler: Ardı ardına yaşandı

Sputnik'te yer alan habere göre, Yunanistan'da peş peşe meydana gelen depremler, Türkiye'de de hissedildi. AFAD, Yunanistan'daki depremleri resmi sosyal medya hesabından duyurdu. İlk deprem saat 20.55'te 3.8 büyüklüğünde, ikinci deprem 21.00'da 4.2 büyüklüğünde ve üçüncü deprem ise 22.08'de 4.3 büyüklüğünde kaydedildi.

AFAD'ın deprem paylaşımları:

AFAD, depremlerle ilgili yaptığı paylaşımlarda şu bilgilere yer verdi:

İlk Deprem: Saat 20.55'te 3.8 büyüklüğünde.

İkinci Deprem: Saat 21.00'da 4.2 büyüklüğünde.

Üçüncü Deprem: Saat 22.08'de 4.3 büyüklüğünde.

Komşu ülkede yaşanan depremlerin, özellikle Ege Bölgesi'nde hissedildiği belirtildi. AFAD, depremlerle ilgili detaylı bilgi vermeye devam ediyor.