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12 Haz 2024 08:56

Yunanistan'da korkutan depremler: Ardı ardına yaşandı

Yunanistan'da korkutan depremler: Ardı ardına yaşandı

Yunanistan'da iki saat içerisinde peş peşe meydana gelen depremler korku yarattı. İlk deprem saat 20.55'te 3.8 büyüklüğünde, ikinci deprem 21.00'da 4.2 büyüklüğünde ve üçüncü deprem ise 22.08'de 4.3 büyüklüğünde gerçekleşti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Yunanistan'da peş peşe meydana gelen depremler, Türkiye'de de hissedildi. AFAD, Yunanistan'daki depremleri resmi sosyal medya hesabından duyurdu. İlk deprem saat 20.55'te 3.8 büyüklüğünde, ikinci deprem 21.00'da 4.2 büyüklüğünde ve üçüncü deprem ise 22.08'de 4.3 büyüklüğünde kaydedildi.

AFAD'ın deprem paylaşımları:

AFAD, depremlerle ilgili yaptığı paylaşımlarda şu bilgilere yer verdi:

İlk Deprem: Saat 20.55'te 3.8 büyüklüğünde.

İkinci Deprem: Saat 21.00'da 4.2 büyüklüğünde.

Üçüncü Deprem: Saat 22.08'de 4.3 büyüklüğünde.

Komşu ülkede yaşanan depremlerin, özellikle Ege Bölgesi'nde hissedildiği belirtildi. AFAD, depremlerle ilgili detaylı bilgi vermeye devam ediyor.

News ID 1917651

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