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25 Haz 2024 09:52

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Soma ilçesinde saat 01.36'da meydana gelen deprem, AFAD tarafından 10.24 kilometre derinlikte ve 4.8 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa'nın yanı sıra İzmir ve çevre illerden de hissedilen depremin can kaybı ve hasara yol açıp açmadığı araştırılıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 01.36’da merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 10.24 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Depremin hasar ve can kaybına neden olup olmadığının belirlenmesi için saha çalışması başlatıldı.

News ID 1917962

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