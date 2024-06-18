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18 Haz 2024 08:34

El Salvador'da sel: 5 ölü

El Salvador'da sel: 5 ölü

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Fernando Lopez, basına yaptığı açıklamada, ülke geneli şiddetli yağışlarda sel ve toprak kaymaları meydana geldiğini söyledi.

Şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Lopez, 600 kişinin tahliye edildiğini, 27 evin zarar gördüğünü ve 46 toprak kayması ihbarı aldıklarını aktardı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Lopez, 6 bin kişi kapasiteli 100 barınak kurulduğunu duyurdu.

Öte yandan şiddetli yağışların devam edecek olması nedeniyle bazı bölgelerde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiği kaydedildi.

News ID 1917798

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