El Salvador'da sel: 5 ölü

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Fernando Lopez, basına yaptığı açıklamada, ülke geneli şiddetli yağışlarda sel ve toprak kaymaları meydana geldiğini söyledi.

Şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Lopez, 600 kişinin tahliye edildiğini, 27 evin zarar gördüğünü ve 46 toprak kayması ihbarı aldıklarını aktardı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Lopez, 6 bin kişi kapasiteli 100 barınak kurulduğunu duyurdu.

Öte yandan şiddetli yağışların devam edecek olması nedeniyle bazı bölgelerde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiği kaydedildi.