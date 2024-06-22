Batı Şeria’da direniş eylemi: Bir siyonist yerleşimci öldü

Arap medyasına göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde yapılan ateş açma eyleminde bir yerleşimci öldü.

Yediot Ahronot gazetesinde yer alan haberde de Kalkilya'da kimliği belirlenemeyen kişilerin ateş açıp kaçtığı ifade edildi.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine baskın düzenlemişti.

Siyonist İsrail rejiminin Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.



