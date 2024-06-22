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22 Haz 2024 15:55

Asya ülkeleri dışişleri bakanları Tahran'da toplanıyor

Asya ülkeleri dışişleri bakanları Tahran'da toplanıyor

Asya İşbirliği Diyaloğu (ACD) Dışişleri Bakanları Toplantısı İran’ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

2023’ten bu yana dönem başkanlığını İran üstlenen Asya İşbirliği Diyaloğu (ACD) Dışişleri Bakanları Toplantısı 22-23 Haziran tarihleri arasında Tahran’da düzenlenecek.

İran Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilecek bu toplantıya dışişleribakanları,  dışişleri bakan yardımcıları, bölgesel kuruluşların genel sekreterleri ve üye ülkelerin özel elçileri düzeyinde 30'dan fazla heyet katılacak.

Asya İşbirliği Diyaloğu nedir?

Asya İşbirliği Diyaloğu (ACD) Asya ülkeleri arasında kıtasal planda işbirliğini geliştirmek ve farklı bölgesel örgütler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla 2002 yılında hükümetlerarası bir forum olarak kurulmuştur ve Sekretaryası Kuveyt’tedir. İran, Tayland, Endonezya, Malezya, Filipinler, Brunei, Singapur, Kamboçya, Vietnam, Myanmar, Laos, Nepal, Rusya, Türkiye, Japonya, Çin, Moğolistan, Güney Kore, Hindistan, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka, Butan, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar, BAE, Umman, Filistin, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan dahil olmak üzere toplam 35 üyesi bulunmaktadır.

News ID 1917892

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