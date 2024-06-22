Asya ülkeleri dışişleri bakanları Tahran'da toplanıyor

2023’ten bu yana dönem başkanlığını İran üstlenen Asya İşbirliği Diyaloğu (ACD) Dışişleri Bakanları Toplantısı 22-23 Haziran tarihleri arasında Tahran’da düzenlenecek.

İran Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilecek bu toplantıya dışişleribakanları, dışişleri bakan yardımcıları, bölgesel kuruluşların genel sekreterleri ve üye ülkelerin özel elçileri düzeyinde 30'dan fazla heyet katılacak.

Asya İşbirliği Diyaloğu nedir?

Asya İşbirliği Diyaloğu (ACD) Asya ülkeleri arasında kıtasal planda işbirliğini geliştirmek ve farklı bölgesel örgütler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla 2002 yılında hükümetlerarası bir forum olarak kurulmuştur ve Sekretaryası Kuveyt’tedir. İran, Tayland, Endonezya, Malezya, Filipinler, Brunei, Singapur, Kamboçya, Vietnam, Myanmar, Laos, Nepal, Rusya, Türkiye, Japonya, Çin, Moğolistan, Güney Kore, Hindistan, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka, Butan, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar, BAE, Umman, Filistin, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan dahil olmak üzere toplam 35 üyesi bulunmaktadır.