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25 Haz 2024 14:40

Çin'den AB'ye sert tepki

Çin'den AB'ye sert tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in Avrupa Birliği'nin (AB) 19 Çinli şirkete yönelik yaptırım kararına sert tepki gösterdiğini bildirdi.

CRI Türkçe'nin haberine göre Mao Ning, başkent Pekin'de bugün düzenlenen basın toplantısında, Çin'in uluslararası hukuka dayanmayan ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmayan tek taraflı yaptırımlara daima karşı çıktığına dikkat çekerek, AB'ye söz konusu yaptırımlar konusunda sert tepki gösterdiklerini belirtti.

Çinli ve Rus şirketlerin üçüncü bir tarafı hedef almayan normal temas ve işbirliği gerçekleştirdiğine, bunun üçüncü bir tarafın müdahalesine ya da etkisine maruz kalmaması gerektiğine işaret eden sözcü, AB'yi yaptırımları geri çekmeye çağırdı.

Mao, Çin'in Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını ifade etti.

News ID 1917980

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