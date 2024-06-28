Türkiye’deki İranlılar sandık başına gitti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazası sonucu şehit düşmesi sonucu bir yıl öne alınan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için Türkiye'de sandık kuruldu.
Saat 08.00'de oy kullanma işleminin başlamasıyla sandık başına gelen İranlılar, işlemlerin ardından 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oylarını kullandı.
Türkiye'de oy verme işlemlerinin Ankara'nın yanı sıra İstanbul, Trabzon, Erzurum, İzmir, Antalya ve Van'da gerçekleştirildiği öğrenildi.
İran’da halk, 4 yıl boyunca görev yapacak yeni cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gitti.
Seçimlerde Tebriz milletvekili Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarışıyor.
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