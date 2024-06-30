İzmir’deki yangın Aydın’a sıçradı

İZMİR: Menderes ilçesinde Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda dün yangın çıktı. TSK’ya ait 3 adet Couger tipi helikopter, 2 adet CH-47 tipi helikopterle müdahale edilen yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, bir yangın da Çeşme ilçesindeki makilik alanda çıktı. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, sosyal medya hesabından “Değerli Çeşme halkı, Germiyan ve Reisdere mahalleleri arasında çıkan yangın nedeniyle acil su tankerine ihtiyaç duymaktayız. Su tankeri olan vatandaşlarımızın acil desteğini bekliyoruz” çağrısında bulundu. Selçuk ilçesi Pamucak mevkisinde ise ormanlık alanda başlayan yangın Aydın’ın Kuşadası ilçesine kadar sıçradı. Aydın-İzmir otobanı ve Selçuk-Kuşadası yolu araç trafiğine kapatıldı. İzmir’e giden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Menderes ve Selçuk'taki yangınlara müdahale sürüyor. Selçuk'ta 350, Menderes'te 150 hektar alan yangından etkilendi. Yerleşim yerleri açısından risk söz konusu değil. İzmir Menderes'teki yangın hobi bahçesinden çıktı, şüpheliler gözaltında" açıklamasında bulundu.

*ÇANAKKALE: Ezine ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangın nedeniyle yazlık konutlar ile ağılların da bulunduğu Yeniköy ve Üvecik köyleri tedbiren tahliye edildi.

*MUĞLA: Milas ilçesi Burgaz Mahallesi’ndeki makilik alanda çıkan yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile bir helikopterle müdahale ediliyor.

*KARAMAN: Ermenek ilçesinde dağlık arazideki ormanda çıkan ve 3 adet yangın söndürme helikopteri ile havadan, 100 kişilik ekiple karadan müdahale edilen yangın rüzgarın etkisini kaybetmesiyle kontrol altına alındı. Yangında 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

*EDİRNE: Lalapaşa ilçesi Dombay ve Tuğlalık köylerindeki ormanlık alanda etkili olan yangın, 4 saatin ardından kontrol altına alındı. Edirne Valisi Yunus Sezer, yaklaşık 700 dönüm alanın zarar gördüğünü açıkladı.

*DİYARBAKIR: Bağlar ilçesinde önceki gece anızlı ve buğday ekili alanda çıkan yangında 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Yangın söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait 9 TOMA da destek verdi. Kentte bir yangın da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde çıktı. Yangında 50 dönüm arazi hasar gördü.

*ADIYAMAN: Besni ilçesi Konuklu köyünde hasadı yapılmış tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, itfaiye ekipleri ile birlikte vatandaşların müdahalesi ile söndürülen anız yangınında 2 bin dönüm tarım alanı zarar gördü.

*BATMAN: Sason ilçesine bağlı Şahinli köyünde dün yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yanı sıra jandarma ve köylülerin de desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.