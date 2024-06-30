ABD’nin Avrupa’daki üsleri yüksek alarma geçti

CNN’in adlarını açıklamadığı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD’nin Avrupa’daki bazı askeri üsleri, askeri personeli veya tesisleri hedef alabilecek terör saldırısı tehdidi nedeniyle bu hafta sonu teyakkuza geçirildi.

Habere göre bu adım, ABD Avrupa Komutanlığı karargahının bulunduğu Almanya’nın Stuttgart kentindeki askeri üssü de etkiledi. ABD’nin Avrupa’daki üslerinden birinde bulunan bir yetkilinin CNN’e demecinde belirttiği üzere, bu düzeyde bir terör tehlikesi ‘en az son 10 yıldır’ kaydedilmemişti.

Avrupa Komutanlığı Sözcüsü Dan Day, Amerikan kuvvetlerinin konuşlandırılmasındaki değişikliklere ilişkin soruya atılacak somut adımlar hakkında yorum yapmaktan kaçındı, fakat aynı zamanda askeri yetkililerin ‘ABD’nin yurtdışındaki kuvvetlerinin güvenliğini etkileyen birçok faktörü sürekli olarak değerlendirdiğini’ ifade etti.

Sözcü, “Bu çabalarımız kapsamında askeri personelimizin güvenliğini sağlamak amacıyla sıklıkla ek önlemler alıyoruz. Operasyonel güvenlik nedeniyle somut önlemleri açıklamayacağız ancak teyakkuzda olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik