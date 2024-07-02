Cumhurbaşkanı adayları arasındaki son münazara yapıldı

İkinci tura kalan cumhurbaşkanı adayları Said Celili ile Mesut Pezeşkiyan canlı yayında kozlarını paylaştı.

Münazarada adaylar ekonomi alanındaki programlarını anlattı.

Sunucunun Pzeşkiyan'a hitaben sorduğu soru: Siyasi danışmanınız, Meclis'in stratejik eylem yasasının ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesini engellediğini söyledi. Bu yasanın ABD'nin JCPOA'dan çekilmesinden sonra onaylandı. sizin bu yasaya karşı olmanızın sebebi nedir?

Pezeşkiyan: Kanun olduğu için bunu uygulayacağım

Ortak fikir bulmak için Meclis'teki Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ile konuşacağız,

Amerika yükümlülüklerini yerine getirmezse biz de yükümlülüklerimizi yerine getirmek zorunda değiliz. Sadece nükleer anlaşma üzerinden müzekerelere girmeyeceğim. Ülkeyi geliştirmek için dünya ile ilişki kurmalıyız. Yaptırımların tamamını kaldırıp ya da kaldırmayacağımızı söyleyemem bu bir müzakere ne alıp vereceğimize bağlı. Kfeste olan hiçnir ülke gelişemez.

Celili: Sayın Pezeşkiyan ülkemizi kafeste gördüğünüz için üzgünüm! Kafeste olmak ne demek? Bu, yaptırımlarla uçacağınızı mı sandınız?

Yaptırımlar konusunda bir yol buluyorsun ama cevap alamıyorsun ve yine yaptırım uygulanıyor. Peki yine aynı yola devam ediyor musunuz? Yaptırımlara hiçbir çözüm sunmuyorsunuz; Tek çözümünüz daha fazla taviz vermek; Henüz bir çözüm sunmadınız. Çözümlerimi dün gece anlattım. Ama çözümleriniz hakkında hiçbir şey söylemediniz.

Pezeşkiyan: Enflasyonu tek haneli yapacaktılar ama üç senedir iki haneli. Hani 4 milyon konut yapılacaktı. Nerede? ekonomistler bizim programımızı savundu.

Celili: Sayın Pezeşkiyan cevap vermekten kaçınıyor. Yaptırımlar ile ilgili bir açıklama yapmıyor. Sizin bazı sözleriniz yalandır. Yaptırımlara taviz vermekten başka bir alternatifiniz var mı? Sayın Ruhanı birgün bile Afrika ülkesini ziyaret etmedi. Yaptırımları etkisiz hale getirmemiz lazım.

Pezeşkiyan: Müzakerenin yolu yordamı var. Sizin her defasında yaptığınız müzakerelerden sonra İran karşıtı kararlar çıkarılmış. Sayın Celili'nin etrafında Suudi Arabistan'ın büyükelçiliğine saldırı yapan insanlarla dolu.

Celili: Nükleer anlaşmada hiçbir kazanım elde etmeden tavizler verip sonra da ahlak kupasını kaldıramayız. Suudi Arabistan büyükelçiliğine yapılan saldırı sızın canlandırmak istediğiniz malum hükümet döneminin zafiyetindendi.

Pezeşkiyan: Sürekli halkı konuşuyoruz ama bu halkın sadece yüzde 40'ı sandığa gidip bize oy verdi.

Celili: Benzine zam yapma gibi bir programımız yok. Ruhani döneminde borsa politikalarıyla insanlar çok zarar gördü.

Pezeşkiyan: Devletin bütçe açığını borsayla kapatmayacağız. Borsayla ilgili yaptığımız şey borsaya istikrar ve güvenliği geri kazandırmaktır.

Celili: Borsada istikrarı nasıl yeniden sağlarsınız?

Pezeşkiyan: Devlet müdahale etmemeli. Eğer müdahale etmezse bu istikrarsızlık kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

Celili: Benim önerim borsa sigortası uygulanması.

Pezeşkiyan: Zahidan Cuma İmamı Mevlevi Abdülhamit'e saygısızlık yaptığımızı söylediler. Bunlar yalan. Ben kimsenin aç uyumasını istemiyorum.

Celili: Aile seyaheti planını halkımız için uygulayacağız. Kültür alanında sübvansiyon planımız var.

Pezeşkiyan: Halkın köylerden kentlere göç etmesini engellemk için köyleri geliştirmemiz lazım. Artık yapabileceğimiz şey yaptırımları kaldırmadan enerji, para birimi ve yönetim dengesizliklerine dikkat etmektir. Devlet döviz kuruna müdahale etmemelidir.

Celili: Bütçenizde tutarsızlık olursa bu enflasyona neden olur. Devlette gereksiz birçok harcamanın azaltılması gerekiyor.