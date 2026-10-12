Erakçi: Minab’daki okul saldırısının sorumluları hesap vermeli

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’nin Minab’daki Şecere-i Tayyibe Okulu’na düzenlediği saldırıdan sağ kurtulan öğrenci Fatıma Zehra Şeyhâbâdi’nin mektubunu aldığını açıkladı.

Erakçi, mektubunda öğrencinin saldırıda hayatını kaybeden arkadaşları Niyayeş, Sonaz, Baran ve Zeynep’i andığını belirtti. Fatıma Zehra’nın, arkadaşlarının unutulmaması için onların hikâyesini anlatmak istediğini ve Birleşmiş Milletlere çocukları korumak için neden harekete geçmediğini sorduğunu aktardı.

Erakçi, mektubun kendileri için büyük bir sorumluluk taşıdığını vurgulayarak saldırının gerçeğinin ortaya çıkarılması, olayın uluslararası hukuk çerçevesinde takip edilmesi ve sorumluların hesap vermesi için çalışacaklarını söyledi. Erakçi ayrıca, Minablı çocukların yaşadıklarını ve Fatıma Zehra’nın mesajını uluslararası kamuoyuna duyuracağını ifade etti.