İran, bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasında etkili role sahip

İran Dışişleri Bakanlığı Söcüsü Nasır Kenani düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Söcüsü Kenani, geçtiğimiz hafta gerçekleşen 14. cumhurbaşkanlığı seçimlerine atıfta bulunarak, "Halkımız bu seçimlere katılarak ülkenin 45 yıllık tarihinde yeni bir sayfa açtı" dedi.

Nasır Kenani, Dışişleri Bakanlığı'nın 13'üncü hükümetteki kazanımlarına ilişkin olarak, "Dışişleri Bakanlığı 13'üncü hükümetin komşu odaklı politikalarına dayanarak, önemli ve net kazanımlar elde etti" dedi.

Kenani, "Ulusal çıkarları ilerletmek için BRICS ve Şangay Örgütüne üye olmak, İran'ın bölgedeki ve uluslararası alandaki tutumlarını net bir şekilde yansıtmak için uluslararası kuruluşların kapasitelerine dikkat etmek ve çok taraflı ilişkileri güçlendirmek de elde ettiğimiz diğer başarılardı" ifadesini kullandı.

Kenani, 13. hükümetin nükleer anlaşma meselesini belirli mekanizmalar ve uygulamalarla çerçevesinde takip ettiğini ve yeni hükümetin görevine başlaması sürece bu işi belli mekanizmaya göre sürdüreceğini ifade etti.

Sözcü Kenani, bölge ülkeleri ve komşu ülkeler ve diğer ortaklarla ticari işbirliğinin güçlendirilmesini İran hükümetinin ve milletinin başarısının bir başka göstergesi olarak gördü.

Kenani Hizbullah'a yönelik olası bir saldırı durumunda İran'ın tepkisiyle ilgili olarak, “Lübnan'a yönelik herhangi bir saldırı, bölgede gerilimin ve huzursuzluğun artmasına yol açacaktır. Siyonistlerin maceracı eylemleri bölgeyi ve dünyayı etkileyebilir; deneyimler Lübnan'ın kendi güvenliğini destekleme konusunda güçlü olduğunu göstermiştir. İran Lübnan'ı desteklemekten çekinmeyecektir. İran, Lübnan'a destek vermeyi bir prensip olarak görüyor” ifadelerinde bulundu.

Kenani, “Umman’da İran ile ABD arasında müzakerelere ilişkin ortaya çıkan bazı haberlere ilişkin bir soruya, “Daha önce de söylediğim gibi müzakereci taraflarla aramızda diplomatik kanallar ve mesaj alışverişinde bulunmak için farklı yollar var” yanıtını verdi.

Kenani, İran'ın müzakere masasına bağlı olduğunuve ülkenin ulusal çıkarlarını güvence altına almak için her zaman diplomatik kanalları en iyi şekilde kullanmaya çalıştığını belirtti.

Kenani ayrıca yeni seçilen cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için planlamaların ve istişarelerin sürdüğünü açıkladı.