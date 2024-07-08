Belarus ve Çin’den ortak tatbikat

Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Çin Halk Kurtuluş Ordusu askerleri Belarus Cumhuriyeti'ne geldi. Askerler, 8-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ortak terörle mücadele eğitim tatbikatına katılacaklar. Ortak eğitim, deneyim alışverişinde bulunulmasına, Belarus ve Çin birliklerinin uyum sağlamasına ve birliklerin ortak eğitimi alanında Belarus-Çin ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için bir temel oluşturulmasına olanak tanıyacak” denildi.

‘Kartal Taarruzu-2024’ adı verilen tatbikata ilişkin Çin Dışişleri Bakanlığı, “Bu ortak eğitim, terörle mücadele operasyonlarının uygulanmasına dayanmaktadır. İki taraf, katılımcı birliklerin eğitim seviyesini ve koordinasyon yeteneğini geliştirmeyi ve iki ordu arasındaki pratik iş birliğini derinleştirmeyi amaçlayan rehine kurtarma ve ortak terörle mücadele operasyonları gibi tatbikatları ortaklaşa tamamlamak için karma bir eğitim modu benimseyecek” dedi.