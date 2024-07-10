Güney Afrika lideri, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ı tebrik etti

The Citizen haber sitesinde yer alan bilgiye göre, Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vincent Maguenia, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ettiğini açıkladı.

Sözcü Vincent Maguenia, dostane ilişkilere sahip Güney Afrika ve İran'ın 1994'te başlayan resmi diplomatik ilişkilerini 2024'te 30'uncu yıl dönümünü münasebetiyle kutlayacaklarını dile getirdi.

Maguenia, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın Güney Afrika'nın İran İslam Cumhuriyeti ile işbirliğini derinleştirmeye devam etmeye hazır olduğunu vurguladığını aktardı.

İran'da Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.